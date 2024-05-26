【新品・未開封・超美品】 YAMAHA 専用 ノブ Gold 2個セット SFX

【新品・未開封・超美品！】YAMAHA専用ノブGold2個セット(HRCustomSFXPACIFICARGX/MBRBXBB/山本恭司BowWowVowWow)～商品説明～当方、YAMAHAのコレクターです。YAMAHAから直接、新品を取り寄せストックしておりましたが、この先も使用する予定がありませんので出品致します。当時、ギターやベース、様々な機種に採用されていたノブです。ブラス製で大変高級感があります。既にメーカー在庫も無く、この先入手困難になります。大変貴重なパーツとなっております。新品、未開封、超美品です。直接商品に触りたくないので、梱包のまま撮影した為、あまり見栄えの良い写真ではございませんが、落札者様にとっては、その方が良いと考えましたので、ご了承くださいませ。当方、煙草は吸いません。ペットも飼っておりません。この機会に是非ご購入をくださいませ！●状態：新品・未開封・超美品。当方、煙草は吸いません。ペットも飼っておりません。●商品内容：YAMAHA専用ノブ×2個●カラー：Gold※その他にも良い商品を色々と出品しております。是非、ご覧くださいませ！



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