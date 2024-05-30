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ゴジラ　山勝　キンゴジ
商品番号 O21342003321
商品名

ゴジラ　山勝　キンゴジ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,330 円
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商品詳細

ゴジラ　山勝　キンゴジ　です。身長14cmです。よろしくお願いします。
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