shure 588sd

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商品詳細
今は廃番となっているshure588sd。言わずと知れた世界的定番マイクです。一時、ライブパフォーマンスで随分と使いましたので使用感はかなりありますが（写真をご参照下さい）、ここ4年は使う機会がありませんでした。でも、さすがはSHURE。とてもタフなマイクで、まだまだ現役使用大丈夫です。音出し確認しております。異常なノイズ音もありません。マイクスウィッチのon/offも問題ありません。今回、機材入れ替えの為、出品致します。合わせて、XLRケーブル（2m）、純正の専用袋もお付け致します。
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