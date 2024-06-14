茶道具　水指　宝珠窯　雅山

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種類···茶道具 水指高さ…15㎝直径…15㎝（一番幅広のところ）◉お茶道をしていたおばあさんの部屋を片付けていたら出てきたものです◉使用した形跡あります。◉詳細全く分かりません。◉共箱はありますが、古いものなのでスレや傷、汚れや日焼け後があります。自宅保管のものです。神経質な方はお控え下さい。これらをご了承いただける方のみお願い致します。