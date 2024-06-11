人間国宝 清水卯一造 青天釉 花瓶 壺 飾り壺 共箱/ 花器 茶道具

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商品詳細
人間国宝清水卯一造青天釉花瓶壺飾り壺共箱/花器茶道具3C0218サイズ(約):最大幅15.9㎝、高さ21.8㎝、重さ1370g
http://narcologia.ru/goods/plaque623007.html
http://narcologia.ru/goods/diamond804058.html
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