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★掛軸★天神図★F153
商品番号 R39663657061
商品名

★掛軸★天神図★F153
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像主な画材...その他表具寸法（軸先含む）★約60×188本紙寸法★約42×111・細かいシミ、ヤケと、少し折れがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/septet405519.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture518041.html
http://narcologia.ru/goods/plaque69807.html
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