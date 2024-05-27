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BUCK-TICK　キーホルダー　袋付き
商品番号 H22842811241
商品名

BUCK-TICK　キーホルダー　袋付き
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●即購入可能です。落札時のコメントは不要です。発送時は、発送通知でお知らせいたします。。なにか質問があればコメントをお願いします。上記対応でよろしければ、お取り引きをお願いします●●横浜の会場のシャンデリアで作られたキーホルダーです●裏の刻印は肉眼だと見えますが上手に撮影出来ませんでした。袋の真ん中のイラストと同じです●会場で使用したものを復興目的で再利用し発売されたものだったと思います。購入時から小さな傷はありますので気にしない方のみお願いします写真より透明感があります。使用回数…未使用です商品状態…開封して保存してました。古いものになりますのでご理解のある方お願いします。【その他】状態は写真でもご確認ください。素人保管になります。ご了承ください。ひ
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