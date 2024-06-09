森陶岳　ぐい呑み　寒風大窯　共箱、共布、栞

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商品詳細
サイズ 口径7～7,2㎝ 高さ約4,4～4,㎝見込みまでヘラで整形され軽く持ちやすくお酒がおいしそうです。これから使いこむと良くなりそうです。一ヶ所小さな石ハゼのため口直しあり。余り気にならないです。気になるようでしたら金繕いは、どうですか。使用はしていません。上作のぐい呑みですが、焼成による小さな石ハゼのため低価格になっています。
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