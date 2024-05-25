JBL EON610

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商品詳細
アンプ種類···パワーアンプ（メインアンプ）2020年１１月に新品購入いたしました。何度か現場で使用しましたが、目立った傷はないように思われます。めちゃくちゃハイパワーなため、小規模ライブで活躍しました。詳しくはサウンドハウスさんに詳細がありますのでそちらご確認いただけたら幸いです。サウンドハウスさんでの表示価格は5万円ほどです。お買い得かなと思います。使用する機会がなくなった為出品いたしました。送料は結構かかりそうですので、こちらでの負担は考えておりません。都内でしたら直接の引き渡しも可能ですのでご相談ください。よろしくお願いいたします。
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