ブラッキー　デルタ種　δ 1ED

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商品詳細
数ある商品の中からご閲覧いただきありがとうございます。トラブル防止のため、一律プレイ用でお願いします。素人が検品しておりますので、過度な美品をお求めの方はご購入をお控えください、商品の状態は画像にてご確認ください。写真をご確認の上ご納得の上ご購入願います。写真の追加要望ございましたらお気軽にお問い合わせください。管理がしやすいようスリーブにラベルを貼っております。お値下げ不可#おずのポケカ で他出品も閲覧できますので是非ご確認ください。以下、検索用#ポケカ#未開封#女の子カード#ポケモンカード
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