ニューエラ　ガチャ　レアあり7種コンプリート

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商品詳細
画像の物が全てです。初期傷などは対応できませんので、ご了承下さい。状態確認の写真追加などは柔軟に対応します。【発送方法】 らくらくメルカリ便【梱包】水濡れ防止、折れ防止（紙類は厚紙、他はプチプチなどの緩衝材）
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