PT01 Scratch カスタム品

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商品詳細
PT01Scratchカスタム品です。カスタム内容・トーンアーム変更(JesseDeanDesigns社製)・Xフェーダー変更(JesseDeanDesigns社製)・プラッタースタビライザー内蔵(STOKYO社製)・内部コンデンサーカット済み・SHUREM44-7カートリッジ付属(針は付属しません)・写真スリップマット、スリップシート付き＊製品蓋に文字かすれ、キズ等あります。(写真1枚目)＊本体の一部にマジックテープ貼り付けあり。(写真2枚目)＊電源コード付属しません。電池にて本体スピーカーより音出し、動作確認済。トーンアーム位置を通常位置より変更できる為、左スクラッチ、右スクラッチの両方に対応可能です。質問あればお気軽にどうぞ。
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