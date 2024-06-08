spitz スピッツ　直筆サイン　醒めない

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商品詳細
スピッツ JAMBOREETOUR2016\"醒めない\"大阪公演でCD購入の先着特典として配られた直筆サイン色紙です。日の当たらない場所で大切に保管しておりました。汚れや折れなどは見当たらず綺麗な状態ですが、自宅保管品であることをご了承下さい。折れないように丁寧に梱包して発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/diamond851558.html
http://narcologia.ru/goods/freshman436456.html
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