spitz スピッツ　直筆サイン　醒めない

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スピッツ | 音楽資料専門店 ロック オン キング スピッツ | 音楽資料専門店 ロック オン キング

スピッツ JAMBOREETOUR2016\"醒めない\"大阪公演でCD購入の先着特典として配られた直筆サイン色紙です。日の当たらない場所で大切に保管しておりました。汚れや折れなどは見当たらず綺麗な状態ですが、自宅保管品であることをご了承下さい。折れないように丁寧に梱包して発送させて頂きます。