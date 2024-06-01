土佐硯　三原石　正規品　特大硯　古美術

原産地は高知県三原村。確かな品質で有名な硯です。麗しい艶やかな墨色が得られると書道家より高評価。状態良く綺麗です。大きな特大サイズで貴重。中古品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。サイズ 30cm×20cm×厚さ6cm重さ 8kg※付属品の黄色布には墨が付いてます。ご了承下さい。箱無し



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