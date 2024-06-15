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コピック チャオ72色Bセット その他マーカー ライナー 補充インク 大量
商品番号 T67938217376
商品名

コピック チャオ72色Bセット その他マーカー ライナー 補充インク 大量
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・コピック・コピックスケッチ・コピックチャオ72色Bセット・コピックチャオ（バラ）・C、W、E系色他の補充インク・カラーレスブレンダー（0番）ボトル　＊残量50％程度・デトラーライナー・デトラーNEOPIKO1及び2・細カラーペン・ロールスタンプ　……等をセットで販売いたします。自宅冷暗所にて保管しておりました。出品前に1本ずつ、細い方と太い方どちらもインクが出るか試し書きし、全て使用可能な事を確認いたしました。ただし、色によってインク残量に差がある事をご了承くださいませ。コピックチャオ72色Bセットのケースはおつけいたしますが、他ケースはおつけいたしません。ペンの種類ごとにジッパーバッグに分けて入れ、緩衝材等で保護した上で、ダンボールでまとめてお送り致します。バラ売りは行っておりませんので、ご了承くださいませ。中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。絵具の種類···コピック
http://narcologia.ru/goods/approximate906420.html
http://narcologia.ru/goods/choice831685.html
http://narcologia.ru/goods/cotton777961.html
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