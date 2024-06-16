掛け軸　西大寺、生駒宝山寺　法主　松本実道　一行書　茶道具　茶掛　書画、美術品

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商品詳細
書の形式···掛け軸・掛軸西大寺、生駒宝山寺の法主を歴任された 松本実道老師の一行書花流水香 掛け軸です。共箱です。経年の汚れ、シミ等あります。長さ185 幅39.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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