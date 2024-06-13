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氷室京介! ITM! P.A-Room限定! BeatNixスタッフTシャツ!
商品番号 Q67234610555
商品名

氷室京介! ITM! P.A-Room限定! BeatNixスタッフTシャツ!
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※必ずプロフィールをご覧いただきますようお願い申し上げます。氷室京介ITMP.A-Room!ツアー限定B・NixスタッフTシャツになります。サイズはMサイズで撮影の為、開封はしておりますが商品は新品未使用品になります。通常のスタッフTシャツとは違い*CREW*とプリントされたTシャツはライブ中でもP.A-Roomの中で作業を行うスタッフしか着れない非常に貴重なTシャツになります。是非、この機会に貴重なコレクションに如何でしょうか。NC・NRで宜しくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/rouge356910.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant181582.html
http://narcologia.ru/goods/seamless269929.html

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