氷室京介! ITM! P.A-Room限定! BeatNixスタッフTシャツ!

※必ずプロフィールをご覧いただきますようお願い申し上げます。氷室京介ITMP.A-Room!ツアー限定B・NixスタッフTシャツになります。サイズはMサイズで撮影の為、開封はしておりますが商品は新品未使用品になります。通常のスタッフTシャツとは違い*CREW*とプリントされたTシャツはライブ中でもP.A-Roomの中で作業を行うスタッフしか着れない非常に貴重なTシャツになります。是非、この機会に貴重なコレクションに如何でしょうか。NC・NRで宜しくお願い申し上げます。



新品】氷室京介 スタッフ Tシャツ Mサイズ-



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