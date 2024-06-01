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バンドレン　クリスタル　マウスピース　A1
商品番号 J49790923895
商品名

バンドレン　クリスタル　マウスピース　A1
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドレン　クリスタル　マウスピース　A130年以上前に約2万円で購入音楽大学に進学後も愛用していました。社会人になって使っていませんでしたので、販売させていただきます。歯の当たる部分に細かな傷はありますが、演奏には支障ありません。コルクは縮んで剥がれているところもありますので、貼り直しをしましたら、新品同様素晴らしい音が鳴ります。返品不可。注　　意:※外観・本文の説明は主観であり、見落とす場合もあります。※あくまで中古品です。美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控え下さい。以上ご理解のうえお買い求めください。
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