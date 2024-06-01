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アルジュナ カルナ 缶バッジ アクスタ 同人誌
商品番号 V95865643708
商品名

アルジュナ カルナ 缶バッジ アクスタ 同人誌
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Fate/GrandOrderFGOカルナアルジュナの同人誌になります。アクリルスタンドは擦り傷が目立ちます。同人誌もやや擦り傷がごさいます。バラ売り希望の方は金額のご提示をお願いいたします。ハイパーソニックソウルpako先生
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