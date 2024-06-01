アルジュナ カルナ 缶バッジ アクスタ 同人誌

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商品詳細
Fate/GrandOrderFGOカルナアルジュナの同人誌になります。アクリルスタンドは擦り傷が目立ちます。同人誌もやや擦り傷がごさいます。バラ売り希望の方は金額のご提示をお願いいたします。ハイパーソニックソウルpako先生
http://narcologia.ru/goods/cryptographic507937.html
http://narcologia.ru/goods/update795095.html
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