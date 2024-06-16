audio−technica AT2020 +ポップガード+ショックマウント

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商品詳細
オーディオテクニカのコンデンサーマイクAT2020とポップガード、非純正ショックマウントのセットです。マイクには水滴の跡？がついており、コネクタ部分に塗装の剥げがあります。動作には問題ありません。ポップガードとショックマウントは未使用です。画像のもの以外の付属品はありません。audio−technicaAT2020オーディオテクニカ#オーディオテクニカ#audio−technica#AT2020種類···マイク
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