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audio−technica AT2020 +ポップガード+ショックマウント
商品番号 H54698977579
商品名

audio−technica AT2020 +ポップガード+ショックマウント
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーディオテクニカのコンデンサーマイクAT2020とポップガード、非純正ショックマウントのセットです。マイクには水滴の跡？がついており、コネクタ部分に塗装の剥げがあります。動作には問題ありません。ポップガードとショックマウントは未使用です。画像のもの以外の付属品はありません。audio−technicaAT2020オーディオテクニカ#オーディオテクニカ#audio−technica#AT2020種類···マイク
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