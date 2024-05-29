トイザらス限定｜E.T 60cmぬいぐるみ（トーキング）

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ご閲覧頂き有難うございます。●商品説明・こちらはトイザらスで限定発売されたE.Tのぬいぐるみでございます。・動作は電池で、手の甲を押すと喋りながらお腹と指が光ります。・今では希少品でございます。・トイザらス限定（映画２０周年記念）・サイズ：約60cm・トーキングぬいぐるみ（声、指とお腹が光裏ながら喋る）・動作：単３電池×３本（出品前に動作確認済み）●商品状態・やや劣化（汚れているような）気がします。・20年以上前の品です、ですが可愛さはあせておりません♪・出品前に綺麗に清掃させて頂きましたが取りきれていなかったらすみません。・瞳も少し傷があったので、綺麗にさせて頂きました。・USEDですのでご了承よろしくお願いいたします。・写真のご確認をよろしくお願いいたします。●発送はメルカリ便を予定しており大切に梱包させて頂きます。＊２４時間以内の発送を心がけております。どうぞよろしくお願いいたします。