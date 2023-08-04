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BLACKPINK ロゴTシャツ（GRAY） Short ブラックピンクグッズ
商品番号 K32634072212
商品名

BLACKPINK ロゴTシャツ（GRAY） Short ブラックピンクグッズ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,457 円
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商品詳細

BLACKPINKWORLDTOUR[BORNPINK]JAPANグッズロゴTシャツ（GRAY）Short【商品詳細】待望の『BLACKPINKWORLDTOUR[BORNPINK]JAPAN』！JAPANオリジナルツアータイトルがフロントにデザインされたロゴTシャツは、デイリーユースしやすい1枚に仕上がりました♪バックプリントにはJAPANのツアースケジュールを入れていますので、LIVEの記念にぜひGETしてくださいね☆GRAYボディにPINKのプリントが映える1枚です♪【サイズ】■Short：着丈約530mm×身幅約550mm×袖丈約220mm【素材】綿:100%☆他にもいろいろ出品しています。その他の出品もぜひご覧ください☆#BLACKPINK#ブラックピンク#JISOO#JENNIE#ROSÉ#LISA#ジス#ジェニー#ロゼ#リサ#BORNPINK#ライブ#ドーム#ワールドツアー#グッズ#アーティストグッズ#Tシャツ#大阪限定#フェイスタオル#バスタオル#ポーチ#バッグ#POUCH#化粧ポーチ#小物入れグッズ種類···Tシャツ
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