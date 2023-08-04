BLACKPINK ロゴTシャツ（GRAY） Short ブラックピンクグッズ

BLACKPINKWORLDTOUR[BORNPINK]JAPANグッズロゴTシャツ（GRAY）Short【商品詳細】待望の『BLACKPINKWORLDTOUR[BORNPINK]JAPAN』！JAPANオリジナルツアータイトルがフロントにデザインされたロゴTシャツは、デイリーユースしやすい1枚に仕上がりました♪バックプリントにはJAPANのツアースケジュールを入れていますので、LIVEの記念にぜひGETしてくださいね☆GRAYボディにPINKのプリントが映える1枚です♪【サイズ】■Short：着丈約530mm×身幅約550mm×袖丈約220mm【素材】綿:100%☆他にもいろいろ出品しています。その他の出品もぜひご覧ください☆#BLACKPINK#ブラックピンク#JISOO#JENNIE#ROSÉ#LISA#ジス#ジェニー#ロゼ#リサ#BORNPINK#ライブ#ドーム#ワールドツアー#グッズ#アーティストグッズ#Tシャツ#大阪限定#フェイスタオル#バスタオル#ポーチ#バッグ#POUCH#化粧ポーチ#小物入れグッズ種類···Tシャツ



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