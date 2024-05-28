

［サイン/シリアルあり］STEPHEN HUNECK 木版画 犬 BEDTIME ［サイン/シリアルあり］STEPHEN HUNECK 木版画 犬 BEDTIME



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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ご覧頂きましてありがとうございます＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ステファン・ヒューネックの木版画で2枚のつづき絵が1枚の額に入っている大型作品です。寝室の様子でベッドで眠る飼い主の足元から黒ラブが顔を出しています。20年程前に購入し箱に入れたまま保管しており新居に越してから寝室壁面に数年飾ってあったものです。作者本人直筆のタイトル・サイン・シリアルナンバーが入っています。作品自体に目立ったダメージはございませんが中台紙の微細なシミ汚れやアクリル版の傷・汚れなどございますのでご了承下さい。木製額に経年による傷がございます。裏側の紐も薄汚れています。箱も経年による痛みがございます。中古品ということでご了承願います。荷姿は箱のガムテープを剥がして2枚の段ボールに戻してから両面から作品を包み200cm以内に収まるようにサイズ調整してメルカリ便宅急便200サイズで発送予定です。中の作品は黄色の袋に入れてビニール袋をかけて防水します。箱に折り目や切り込みが付いてしまいますのでご了承下さい。サイズがギリギリなのでビニールなどはかけずに箱に送り状を添付しての発送になると思います。StephenHuneck\u2028ステファン・ヒューネックBEDTIMEベッドタイム寝室ベッドラブラドールレトリバー黒ラブ木版画木製フレームブラウンシリアルno.10/500直筆サイン/シリアルno.あり箱あり付属品黄色の布袋フレームサイズ約縦63.7×横130.5×厚み2cm木枠約4cm作品サイズ［1枚］約縦42×横53cm箱サイズ約縦66×横133×厚み3.5cm個人宅経年保管の新古品・古着・中古品・アンティーク品・ヴィンテージ品などの出品です。検品時に目立たない染みや傷など見落としている場合がございます。また若干のサイズの誤差などもございます。その点をご理解の上お買い求め下さいますよう宜しくお願い致します。【メルカリ便匿名配送】らくらく便⇄ゆうゆう便荷姿形状により変更あり