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【希少】薬師寺 陶版画 中村晋也(文化勲章受賞作家)「薬師寺釈迦十大弟子像」
商品番号 X19910819048
商品名

【希少】薬師寺 陶版画 中村晋也(文化勲章受賞作家)「薬師寺釈迦十大弟子像」
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YakusijiTemple「sange」母が薬師寺奉賛会の会員で、長年お布施を納めており、記念品として贈呈されました文化勲章受賞作家の中村晋也氏の、「薬師寺釈迦十大弟子像」を陶版画にしたものです2300個の限定品で、なかなか手に入らない貴重なものだと思います2056/2300シリアルナンバー入り開封していますが、しまったままで飾ったりはしていないので、とてもきれいですサイズ縦23.5×横18.5×厚0.7希少レア箱入り付属品スタンド付き開封して手にとっていますので、完璧を求められる方はお控え下さい
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