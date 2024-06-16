青柳冬弥の第一弾コネクト缶バッジ21点です。バラ売りは10点~。プチプチ1重半+水濡れ防止をして発送致します。即購入大丈夫です。素人管理、一度人の手に渡った物ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。ご質問や気になる点がありましたらお気軽にコメントお願い致します。プロジェクトセカイプロセカ缶バッジ限定コネクト青柳冬弥冬弥冬弥ビビバスカラフルストア