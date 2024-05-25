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限定モデル レヴナント APEX LEGENDS 6インチフィギュア
商品番号 M11090734255
商品名

限定モデル レヴナント APEX LEGENDS 6インチフィギュア
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

APEXLEGENDS6インチフィギュアレヴナントの数量限定モデルです。新品、未開封ですが箱にスレ傷があります。素人保管ですので神経質な方はお控え下さい。
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