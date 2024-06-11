ブラックパンサー　ティチャカ　ホットトイズ

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東京コミコン2018限定品で、付属品も全て揃っています。1度開封して手に取って以降は、箱に入れ保管していたことから未使用に近いとしています。状態については写真にてご確認下さい。その他何かあればご質問をお願いします。即購入も歓迎です。トイサピエンスムービーマスターピースワカンダフォーエバーティチャラキルモンガーシュリフィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6