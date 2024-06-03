ALLPARTSフェンダーストラトCBS7.25Cレリック加工ローズウッドネック

ALLPARTS製FenderフェンダーストラトキャスターCBS7.25Cレリック加工ローズウッドヴィンテージギターネック商品説明ご覧いただきありがとうございます商品は：ALLPARTS製FenderフェンダーストラトキャスターCBS7.25Cレリック加工ローズウッドヴィンテージギターネックこのネックはアメリカのヴィンテージギターを研究している職人によって製作されたものです。新品をレリック加工したものなので未使用です。全体的に使用感を感じる汚れ、経年変色も再現され実に使い込まれたヴィンテージネックといった感じに仕上がっています。かなりいい感じです。Allpartsはフェンダーのライセンスを持つアメリカではトップクラスのギターパーツメーカーです。日本ではAllpartsのネックは中々手に入りません。そんなAllpartsのレリック加工ネックはさらに入手困難です。この機会にぜひ。スペックAdjustabletrussrod(atheel)21MediumNickelSilverFrets25.5scalelength23/16heelwidth7.25RadiusCrearprofile(Neckthickness.83atfirstfret.95attwelfthfret)15/8GraphtechnutMadefromCanadianHardrockMapleヴィンテージスタイルのローズウッドギターネックストラトキャスター仕様セルロース仕上げナット幅：約42㎜ネックのジョイント部分の幅と高さ：約56㎜×約26㎜新品のペグは似合わないと思うので、レリックのペグが必要であれば申してください。可能な限り対応致します。商品は1点ものです。この機会を逃したら同じものは手に入りません。ご希望の人はお早めに。発送は直ぐにできます。s1106559813



ALLPARTS製FenderフェンダーストラトキャスターCBS7.25C レリック加工 ローズウッド ヴィンテージ ギターネック 【国内最大級輸入ギターGuitarsWalker】



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