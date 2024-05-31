audio technica ギター ATW-R1500 ATW-T1001J

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商品詳細
ギターワイヤレスの受信機、発信機セットです。使用回数は10回前後ですが、傷は多めです。使用を損なうような損傷はありません。新品購入し、数年間時折使用しておりました。単三電池必要です。ACアダプターがおそらく欠品ですが、別物でよろしければおつけ可能です。
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