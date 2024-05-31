台座のみ 立像用#493 背切 円型 ◆白檀 木彫 仏像付属品

mercari出品#00493木彫の仏像付属品、立像用の台座です。ビャクダン材製。背面を少し切った円型で、草花等が彫り出された框や反花などが何層か彫刻された上に、蓮台(ハスの花をかたどった蓮華座)が乗ります。台座のみ。全H15.1cm、W9.6cm、奥行8.5cm、重さ451.0gです。最上面:蓮台の平らな面の直径は、5.5cmです。最上面に突き出た円柱型のホゾは抜き取り可能、(写真10枚目)ホゾを抜き取った場合はH14.0cm。◆古来から珍重されてきた香木(こうぼく)である ビャクダン(白檀sandalwood)材独特の 緻密さ(重み、つややかさ)、芳香が有ります。※全体的に色の濃淡があり、濃い焦げ茶色の箇所もありますが、 元の材の木目やフシに由来するものです。※最下段の材の接ぎ合わせ箇所がやや目立ちます。 ご了承くださるかたに。◇梱包資材は、リユース品を使用します。



台座のみ 立像用#493 背切 型 ◇白檀 木彫 仏像付属品-



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