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- 【D-110】▲岡山県重要無形文化財・藤原建先生 備前焼徳利 共箱▲
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商品詳細
岡山県重要無形文化財保持者、藤原建先生の備前焼徳利です。自宅保管で未使用です。共箱が付いています。サイズ、約 口径：3、1cm高台：4、8cm高さ：13、0cm。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/flight789328.html
http://narcologia.ru/goods/calling531050.html
http://narcologia.ru/goods/message552827.html
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