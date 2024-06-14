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【D-110】▲岡山県重要無形文化財・藤原建先生　備前焼徳利　共箱▲
商品番号 G91625058649
商品名

【D-110】▲岡山県重要無形文化財・藤原建先生　備前焼徳利　共箱▲
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

岡山県重要無形文化財保持者、藤原建先生の備前焼徳利です。自宅保管で未使用です。共箱が付いています。サイズ、約　　　口径：3、1cm高台：4、8cm高さ：13、0cm。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/flight789328.html
http://narcologia.ru/goods/calling531050.html
http://narcologia.ru/goods/message552827.html
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