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茶道具　茶碗　七代　岡田仙舟作　萩茶碗　茶器　茶具　茶道
商品番号 I80010858449
商品名

茶道具　茶碗　七代　岡田仙舟作　萩茶碗　茶器　茶具　茶道
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具　茶碗　七代　岡田仙舟作　萩茶碗　茶器　茶具　茶道口径約11.5cm高さ約9cm
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