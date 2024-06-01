山口錠鉄 色変り 四滴茶入 志野 織部 黄瀬戸 瀬戸 茶道具 茶器 新品

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山口錠鉄色変り四滴茶入志野織部黄瀬戸瀬戸茶道具茶器新品未使用です。山口錠鉄：赤津の窯屋山口と称された六古窯瀬戸赤津焼の名工。志野織部黄瀬戸瀬戸の４種で作った水滴手瓶油滴弦付の四滴茶入。鉄釉弦付 高さ10.8cm 径6.3cm織部手甁 高さ6.5cm 径6.3cm志野油滴 高さ6.5cm 径6.3cm黄瀬戸水滴 高さ6.6cm 径6.3cm.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。（新品未使用ですが蓋裏に汚れ？擦れ？（写真10）があります）茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具 山口錠鉄 錠鉄 赤津焼 六古窯 四滴茶入 四滴 値下げ#山口錠鉄#山口_錠鉄#山口錠鐵#山口_錠鐵#錠鉄#錠鐵#四滴茶入#四滴#茶入#茶道具#志野#織部#黄瀬戸#瀬戸#値下げ種類...茶道具