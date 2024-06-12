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超レア！！矢沢永吉直筆サイン色紙＋ジョニー大倉直筆サイン色紙（貴重な写真2枚付）を出品します。コロナの影響による金欠の為泣く泣く出品します、ファンの方に譲りたいと思います。経年劣化の為、黄ばみ、シミ、汚れや傷み等がありますので、神経質な方、新品を希望の方は購入をお控えください。また、サインは直筆サインだと思いますがあくまで私の主観ですので、印刷やプリントかもしれませんので、必ず写真を見て判断して頂き、欲しい方のみ購入して下さい。落札後の返品等の受付は致しませんので、必ず慎重に購入して下さい。必ず、NC,NR出お願い致します。発送はヤマト宅急便のとします。※入札する前に必ずお読み下さい。サインはあくまでプライベートサインです。プライベートサインは、イベントやテレビの撮影時等に本人から頂いた物や、ネットオークションで購入した物です。商品に対して、本物ですか等と思われる方、質問する方は入札をご遠慮下さい。人気ソロアーティスト...矢沢永吉ミュージシャン種別...ソロ人気ソロアーティスト...矢沢永吉グッズ種類...色紙ミュージシャン種別...ソロ