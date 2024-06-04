大きめ額縁　ゴールド　F10フレーム【油彩画・アクリル画・日本画】



大額 油彩用額縁 8111 アクリル仕様 壁用フック付 (F10, ゴールド)



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8111(アクリル) 【既製品サイズ】油彩額縁



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家人の趣味の油絵展覧会出品のため額縁専門店で購入し、出展後は箱に入れて保管してありました。サイズ F10外枠 縦66.0×横58.5センチ 奥行5.5センチ 中枠 縦52.0×横44.5センチ木枠、前面ガラス全体的に綺麗な状態と思います。購入時の専用箱は経年による変色が多少ございます。また箱に記名がありますのでマジック等で塗り潰して発送いたします。自宅保管期間や細かい所が気になる方は購入をご遠慮ください。発送時は商品を緩衝材で包み箱に入れ、包装紙で包んで発送いたします。リサイクル品を使用する事もありますが、丁寧な梱包で発送いたします。・画像撮影時の環境やモニターの関係上、実際の色や質感とは異なって見える場合がございます・不明な点などございましたらご質問ください。即購入OKです♡額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け表面カバーの素材···ガラス