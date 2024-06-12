YAMAHA QR10 動作確認済 【値下げ不可】

YAMAHAのQR10です。少し前に中古で購入しましたが、ほとんど機会が無い為、お譲りします。本体、元箱、説明書等です。動作確認のみ(ACアダプターにて)。本体は目立ったキズや凹み割れ等有りません。※気が付かない小キズ等は古い商品なので、有るかもしれません。ご容赦願います。元箱ははがれ等有りあまりキレイな状態では有りません。※ACアダプターや電池は付属しておりませんので、ご注意ください。値下げ不可です。宜しくお願いします。



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