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YAMAHA QR10 動作確認済 【値下げ不可】
商品番号 A92185368870
商品名

YAMAHA QR10 動作確認済 【値下げ不可】
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAのQR10です。少し前に中古で購入しましたが、ほとんど機会が無い為、お譲りします。本体、元箱、説明書等です。動作確認のみ(ACアダプターにて)。本体は目立ったキズや凹み割れ等有りません。※気が付かない小キズ等は古い商品なので、有るかもしれません。ご容赦願います。元箱ははがれ等有りあまりキレイな状態では有りません。※ACアダプターや電池は付属しておりませんので、ご注意ください。値下げ不可です。宜しくお願いします。
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