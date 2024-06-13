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- 【真作】益田柳外/梅花山家図/山水図/早春図/掛軸/名家伝来/AC-737
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商品詳細
【真作】【参考】益田柳外 日本画家。東京生。名は〓、号は台麓軒・遷喬堂等。池田琴峰に四条派を学び、山水・花鳥を能くする。文展第十一回に入選。しばしば宮内省皇后宮職東宮職御用品となる。東京住。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れあります。表装は概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 205㎝×幅 54㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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