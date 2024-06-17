【最終値下げ・美品】Peavey Bandit 112 フットスイッチ付き 良好



PEAVEY Bandit 112 アンプ フットスイッチ付き 良好



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BANDIT 112 ギターコンボアンプ

PeaveyBandit112を出品します。写真７にあります様に100%-50%-25%のパワー切替が出来、野外なら100％で小さなホールなら25％と使い分け出来る便利なアンプです。100％は強力で他社のチューブアンプに負けてません。クリーンとディストーションに各々3種類の音色があり、好みの音色でプレイ出来ます。外観は非常に綺麗でほぼ未使用です。同梱のフットスイッチはまだインシュロックで固定されたままです。もちろん動作確認でも問題ありません。直接引き取りで大音量で動作確認をされる事をお勧めしてます。発送ご希望の方にはヤマト便着払いで発送します。参考新品価格：77,080円（本体72,800円、フットスイッチ4,280円：サウンドハウス）付属品はフットスイッチと汎用の中古電源コードが付きます。【メーカー説明】衝撃のキラートーン！よりエキサイティングなトーンを生み出すブーストコントロールと、レコーディングやライブに絶大な効果を発揮するスピーカーシミュレート・ダイレクトアウトを搭載。進化を続けるTRANSTUBEシリーズの最高峰！オールジャンルOKの頼れるモデルです！■ギターアンプ、コンボタイプ■トランスチューブシリーズ■出力：80W■スピーカー：12\"BlueMarvel×1■クリーンチャンネル：3BANDEQ、BRIGHTスイッチ、MODEN/VINTAGEボイシングスイッチ■リードチャンネル：3BANDEQHIGHGAIN/MODEN/VINTAGEボイシングスイッチ■ブーストコントロール、スプリングリバーブ搭載■スピーカーシミュレート・ダイレクトアウト（フォン端子）■エフェクトループ、外部スピーカー接続端子（8Ω）■寸法・重量：59W×50H×28.5Dcm、20.2kg【取説は下記サイトをご覧下さい】https://www.soundhouse.co.jp/download/peavey/envoy110_bandit112_.pdf