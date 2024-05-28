ラブライブ！蓮ノ空　トレーディングポラロイド風カード　キーホルダー

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商品詳細
コンプリートセットのキーホルダーケースですプチプチで包んで発送いたします。自宅保管となりますので、ご理解くださるようお願いいたします。初期キズ等が気になる方、神経質な方は購入をお控えください。配送時の事故や紛失などのトラブルに関しましては責任を負いかねますのでご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/recycling564614.html
http://narcologia.ru/goods/protein461034.html
http://narcologia.ru/goods/displease763131.html
トレーディングポラロイド風カードコンプリートセット＆キーホルダーケース＜受付期間：～7/18＞
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