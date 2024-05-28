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ラブライブ！蓮ノ空　トレーディングポラロイド風カード　キーホルダー
商品番号 E66857731945
商品名

ラブライブ！蓮ノ空　トレーディングポラロイド風カード　キーホルダー
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンプリートセットのキーホルダーケースですプチプチで包んで発送いたします。自宅保管となりますので、ご理解くださるようお願いいたします。初期キズ等が気になる方、神経質な方は購入をお控えください。配送時の事故や紛失などのトラブルに関しましては責任を負いかねますのでご了承くださいませ。
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ラブライブ！蓮ノ空　トレーディングポラロイド風カード　キーホルダー
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