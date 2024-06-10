●美品 蛇皮 本革 強化張り 沖縄 三線 真壁型 黒塗り 二重張り

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商品詳細
沖縄三線真壁（マカビ）型二重張(蛇皮強化張)全長：約79㎝棹の最上部の幅：21.5mm【商品状態について】所々に保管時の小傷はございますが、概ね綺麗な状態かと思います。本調子にチューニングし、音出しをしてみましたが綺麗に音が出ております。また棹にひねりも無く、状態は良いかと思います。【胴について】胴の強化張り（二重張り）は蛇皮の下に薄い布を強く貼り、布と薄目の蛇皮で二重にしたもので、破れる心配はありません蛇皮だけで貼った胴は、弾かなかったり手入れが行き届かないと、３年～４年程度で破れてしまいます二重張りは、最初は硬い感じの音ですが、弾き込む事で良い音に変わります破れる心配はありませんが、気温や湿度の変化によってヒビが入ったりする事もありますが、問題なく弾く事が出来ます。沖縄三線を体験したい方やこれから始めたい方にオススメです。ケースがありませんので、リサイクル段ボールに入れての発送となります。梱包に時間がかかりそうなので、発送までに少しお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。【管理番号：j-0024】種類...その他
http://narcologia.ru/goods/secretarial62816.html
http://narcologia.ru/goods/procurement101633.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose148040.html
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ペグ仕様 真壁型黒塗り 本蛇皮一枚張り三線 – 米須三線店
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沖縄三線（強化張り） 単品 | 三線工房まちだ屋 - MACHIDAYA
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