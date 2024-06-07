常滑焼　重信茶碗　D338

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商品詳細
愛知県常滑市 常滑焼 江戸幕末期名工 松本重信抹茶茶碗自然釉が素敵！口径 約15Cm高さ 約5.5Cm古い物です。経年のスレ汚れ等御座いますので画像を確認の上ご理解出来る方にお願い致します。
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