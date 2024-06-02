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【ポケカ】ウェーニバルex\u0026カメックスex　sarセット
商品番号 E72388404959
商品名

【ポケカ】ウェーニバルex\u0026カメックスex　sarセット
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードからウェーニバルexのsarとカメックスexのsarの進化セットラインになりますウェーニバルex　ウェルカモクワッスカメックスexカメールゼニガメ目立った傷はあまりありませんがあくまでプレイ用としてお考え下さいバラ売りはあまり考えていませんが各セット割高でのバラ売りは可能です。何かありましたらコメントお願いします#ポケカ#ポケモンカード#sar#sr#ウェーニバルex#カメックスex種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...RR
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駿河屋 -<中古>202/165[SAR]：(キラ)カメックスex（ポケモンカードゲーム）

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