【ポケカ】ウェーニバルex\u0026カメックスex　sarセット

ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードからウェーニバルexのsarとカメックスexのsarの進化セットラインになりますウェーニバルex ウェルカモクワッスカメックスexカメールゼニガメ目立った傷はあまりありませんがあくまでプレイ用としてお考え下さいバラ売りはあまり考えていませんが各セット割高でのバラ売りは可能です。何かありましたらコメントお願いします#ポケカ#ポケモンカード#sar#sr#ウェーニバルex#カメックスex種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...RR







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