値下げ figma 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙素子

figma攻殻機動隊STANDALONECOMPLEX草薙素子S.A.C.ver.#マックスファクトリー#攻殻機動隊STANDALONECOMPLEX『攻殻機動隊S_A_C_』シリーズ#草薙素子#figma攻殻機動隊STANDALONECOMPLEX草薙素子S_A_C_ver_キャラクター···コミック・アニメ・ゲームご覧いただきありがとうございます。値下げ、バラ売り不可です。交渉、挨拶は不要、即購入OKです。個人の出品です。写真、商品ページを無断で転載し、Amazonなどで無在庫販売した場合、それぞれの運営に連絡します。必ずプロフをお読み下さいませ。攻殻機動隊の草薙素子のフィギュアです。開封品で、残念ながら台座とフィギュア固定するポールみたいなパーツが欠品しております。他はあると思いますが、写真でご判断下さい。購入後のお問い合わせには対応致しません。#攻殻機動隊#草薙素子#少佐#STANDALONECOMPLEX#S.A.C.#アニメ#GhostintheShell



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