  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
商品番号 E55203140006
商品名

カラオケセット　マイク2本　ゴールド
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【カラオケオールインワン機】カラーゴールド自宅でも屋外でも自由に歌いたい方は、カラオケオールインワン機をお選びください。小型（33*17.5*15.5cm）、軽量（2.6kg）なので、持ち運びや収納が簡単で場所をとりません。プロ仕様のカラオケスピーカーと2つのカラオケマイクを備えたこの家庭用カラオケマシンは、KTV機器に最適です。【無線・有線接続方式】有線・無線接続に対応しています。Bluetoothを使用して、カラオケマシンを携帯電話、タブレット、ラップトップに接続できます。同時に、構成済みのAuxケーブルを使用して、カラオケマシンをテレビやデスクトップコンピューターに接続できます。有線接続と無線接続は非常に簡単で、すぐにミニKTVルームがあります。【ステレオ音質、ワイヤレス充電】クリアな中高音とパワフルな低音で、クリアなステレオサウンドで曲を再生できます。さらに、干渉防止効果の観点から、ダイナミックオーディオ圧縮技術を採用して、強力で効率的なノイズ抑制と高い信号対ノイズ比を実現しています。Bluetoothは迅速に応答し、10メートルの範囲内で安定した信号を配信します。2本のマイクは本体でワイヤレス充電できるので、マイクを頻繁に探す手間が省けます。【長時間の楽しみ】カラオケデバイススピーカー内蔵7.4V/2000mAhリチウム電池、マイク内蔵3.7V/1500mAh電池、2〜3時間のカラオケ時間をお楽しみいただけます。※ヒント：2本のマイクが同時にCHAまたはCHBの場合、1本のマイクは使用できません。ABボタンを長押ししてチャンネルを変更すると、同時に使用できます。（2つのマイクのチャンネルが異なります（CHAまたはCHBを保持する必要があります）
http://narcologia.ru/goods/insignificant542182.html
http://narcologia.ru/goods/navigate300130.html
http://narcologia.ru/goods/response175042.html
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
SDRD カラオケ Bluetooth マイク２本 カラオケマイク 家庭用 ホームKTV ワイヤレスマイクシステム 2ハンドヘルドマイク 子供 (ブラック)
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
カラオケマイク 家庭用カラオケシステム ワイヤレスマイク マイク2本 有線および無線接続
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
Verkstar カラオケマイク Bluetoothマイク２本 無線マイク ワイヤレス スピーカー PAセット ステレオ対応 家庭用 カラオケセット USB-C充電式 小型 ホームカラオケ KTV ポータブル ミニカラオケ 室内/アウトドア Android/iPhoneに対応 日本語取扱説明書付き
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
Verkstar カラオケセット ミニ カラオケマイク Bluetooth 5.0 無線マイク ２本 P Aセット 家庭用 カラオケ スピーカー ホームカラオケ KTV ボーカル消去 USB/TFカード/Aux再生 室内/アウトドア Android/iPhoneに対応 日本語取扱説明書（ゴールド）
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
SDRD カラオケ Bluetooth マイク２本 カラオケマイク 家庭用 ホームKTV ワイヤレスマイクシステム 2ハンドヘルドマイク 子供 (ゴールド)
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
Amazon | TO-PLAN カラオケ スピーカー サウンドプロ Bluetooth搭載 ...
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
Amazon | 【第二世代アップグレード版】カラオケマイク スピーカー ...
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
PENTATONIC GTM-150 ゴールド カラオケマイマイク ポーチセット ...
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
カラオケマイク ブルートゥースワイヤレスマイク2本セット 人気の 720 ...
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
カラオケセット 拡声器 ワイヤレスマイク２本 Bluetooth 5.0 カラオケマイク 家庭用 スピーカーセット 小型 PAセット カラオケ マシン ポータブルスピーカー SDカード USB AUX Android 対応 ホームパーティー/会議/スピーチ/学校行事/セミナーなどに適用 ...
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
1200曲 2本 セット カラオケ 家庭用 機器 カラオケセ...｜はろーしょっ ...
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
Verkstar カラオケマイク Bluetoothマイク 無線マイク ワイヤレス スピーカー PAセット ステレオ対応 家庭用 カラオケセット USB-C充電式 小型 ホームカラオケ KTV ポータブル ミニカラオケ 室内/アウトドア Android/iPhoneに対応 日本語取扱説明書付き
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
GT-200 カラオケマイ・マイクプロ 充電器セット ゴールド | japanrenta
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
ワイヤレスカラオケマイク for Nintendo Switch / PC | My Nintendo ...
カラオケセット　マイク2本　ゴールド
ワイヤレスマイク2本付き■audio-technica オーディオテクニカ　業務用カラオケスピーカーセット　アンプ出力計180W

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru