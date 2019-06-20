KAWAI　電子ピアノ

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商品詳細
種類...電子ピアノアクセサリー・パーツ...椅子宮城県気仙沼市まで取りに来れる方。気仙沼駅から15分圏内です。5年程前に購入しました。ほぼ飾りとして置いてました。詳しい状態知りたい方はコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring794396.html
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