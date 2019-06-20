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KAWAI　電子ピアノ
商品番号 I20507722245
商品名

KAWAI　電子ピアノ
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 24,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...電子ピアノアクセサリー・パーツ...椅子宮城県気仙沼市まで取りに来れる方。気仙沼駅から15分圏内です。5年程前に購入しました。ほぼ飾りとして置いてました。詳しい状態知りたい方はコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring794396.html
http://narcologia.ru/goods/injure372167.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual52446.html
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