アヌエヌエ　ウクレレ　アクア

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確か、2020年に購入しました。購入してすぐに4〜5回ほど使いましたが、以降は押入れに眠っており、ほぼ新品同様で未使用に近い状態です。よく見るとヘッド上部、三角のところ割れ？ネックにシミ汚れが？ありますが、楽器自体に問題もなく弾けます。シミなどは、画像3.4枚目をご参照ください。可愛いくじらのケース付きチューナー付きです。そのほか、ご質問ありましたら、お気軽にコメントにてお問い合わせください(^-^)配送は、直接ヤマトに持って行き、配送したいとおもいます。#ウクレレ #アクア #アヌエヌエ #楽器 #ウクレレ初心者