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1/6 フィギュア 素体 スーツ一式 ジャケット ワイシャツ ベルト
商品番号 Y39049574711
商品名

1/6 フィギュア 素体 スーツ一式 ジャケット ワイシャツ ベルト
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ交渉、バラ売り不可です※購入前にプロフィールもご確認いただけましたら幸いですm(__)mご覧いただきありがとうございます。付属品、状態は画像のもので全てです。スーツ一式。メーカーは忘れてしまいました。なかなかしっかりした作りになっていて、材質も個人的には良い感じだと感じます。ワイシャツの腕のボタン部分が片方取れてます。上着を羽織ってしまえばほとんど分からない部分ではありますが予めご了承ください。トラブル防止の為、傷や汚れ、経年劣化、個体差など気になさる方は購入をご遠慮ください。ホットトイズ素体1/6フィギュアカスタム服スーツシャツベルトズボントニースタークバットマンブルースウエイン#アメトイ#マーベルレジェンド#マーベルセレクト#marvel#マーベル#マーヴル#マーヴェル#フィギュア#フィギュアーツ#アイアンマン#ウォーマシン#アベンジャーズ#select#legends#エンドゲーム#アメコミ#可動フィギュア#ハズブロ
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