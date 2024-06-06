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六代 清水六兵衛(禄晴) 作金彩色絵光琳瑞穂香炉 彫金師加藤宗巌造純銀火屋付共箱
商品番号 U88671271474
商品名

六代 清水六兵衛(禄晴) 作金彩色絵光琳瑞穂香炉 彫金師加藤宗巌造純銀火屋付共箱
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 68,820 円
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商品詳細

茶道具六代清水六兵衛(禄晴)作金彩色絵光琳瑞穂香炉彫金師加藤宗巌造純銀火屋付共箱古美術品★美品★★4D0917サイズ(約):径9㎝、高さ11cm、重さ511g火屋:径6.6㎝、高さ3cm、重さ70g
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