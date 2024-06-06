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(820)★木製★花台3個セット★★
商品番号 N46300314097
商品名

(820)★木製★花台3個セット★★
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★木製☆花台3個セットです。サイズは大15cm×4cmで乗せる部分は直径13cmです。中12cm×3.5cmで乗せる部分は直径10.5cmです。小11cm×3cmで乗せる部分は直径9cmです。★目立った汚れはございませんが自宅保管の為ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#食器#工芸品#取り皿#器#皿#割烹#茶道具　#茶道　　　#器　　#塗　#漆　#盆　#掻合塗　#花台　#台　#壺　#床の間種類...その他
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