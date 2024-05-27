SHURE PG1288/PG30 ワイヤレスマイク コンボ

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SHUREPG1288/PG30ワイヤレスマイクコンボハンドヘルド型とヘッドウォーン型のマイクロホンをセット。システム構成内容●PG2/PG58ハンドヘルド型送信機●PG1ボディーパック型送信機●PG88受信機●PG30TQGヘッドウォーン・マイク●ACアダプター●ケーブルクリップおまけパナソニック乾電池エボルタ9V形2個(中古)おまけの乾電池は3時間程度のリハーサルで1度使用しただけのものです。PG58ハンドマイクはボーカルでも使用できるクリアで高音質なマイクです。ミュート機能付きで使いやすいマイクです。PG30TQGヘッドセットマイクはパフォーマンスに両手を使う場面などで重宝するマイクです。マイク部のスポンジも付いています。もちろん、SHUREワイヤレスコネクタの他のヘッドセットマイクに付け替えも可能です。PG1ボディーパック型送信機もミュート機能付きで便利です。乾電池を入れる部分の設計の問題かと思いますが、電極金具が固くて乾電池を入れるのに少し苦労します。ただその分、使用者の激しい動きでも電池が外れにくくなっているようです。動作には問題ありません。PG88受信機はアンテナ内蔵型でどこでも設置しやすい設計です。スペック詳細はSHURE公式サイト「PG1288/PG30」でご確認ください。動作確認済み。新スプリアス規格対応、メーカー確認済み。詳細はお気軽にお尋ねください。#SHURE#ワイヤレス#PG58#wireless#ワイヤレスマイク#シュア#PG88